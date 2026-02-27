Scontro tra auto a Pontecagnano tre feriti con lesioni e tagli | incidente vicino al supermercato 365
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via Petrarca a Pontecagnano, vicino al supermercato 365. Tre auto sono state coinvolte nello scontro e tutte sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale in via Petrarca a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Coinvolte tre auto, ci sono tre persone ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
