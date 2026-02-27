Scienza al femminile

Il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica organizza un'attività dedicata alla scienza durante le domeniche di DoMus, un evento che si svolge anche in altre occasioni. L'iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire in modo divertente e coinvolgente i principi della fisica attraverso laboratori e dimostrazioni pratiche. La proposta si rivolge a un pubblico di tutte le età interessato a conoscere meglio il mondo scientifico.

In occasione di DoMus. Domeniche (e non solo) al Museo per imparare divertendosi, il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica organizza un'attività dedicata alla scienza. Domenica 8 marzo 2026, ore 15:00 - 15:45 e 15:45 - 16:30 Età consigliata: 6-11 anniCosto: 6€ a persona (bambinao con un adulto accompagnatore)Prenotazione necessaria sul sito del museo

L’innovazione al femminile: la settimana Stem Unime apre con un omaggio alle donne della scienzaDal 4 al 11 febbraio 2026, l’Università degli Studi di Messina ospita la terza edizione di STEM by UniME, un’ampia manifestazione dedicata alle...

Al Museo Galileo tornano “Le Botteghe della scienza”: laboratori per ragazzi e adulti per scoprire la scienza nelle attività artigianaliDalla camera oscura utilizzata per il disegno alla doratura, dalla carta fiorentina che rivestiva i cannocchiali alla cianotipia, fino alle geometrie...

Medicina femminile plurale: la lunga strada delle donne nella scienzaLa trasformazione del sapere femminile tra esclusioni, persecuzioni e conquiste, nell’ultimo libro di Daniela Minerva ... galileonet.it

Gemma-Torselli (FdI), 'donne e scienza sotto i riflettori al Pe'Il pieno coinvolgimento del talento femminile nella scienza è una questione strategica per la crescita e la competitività dell'Europa. Non possiamo permetterci di lasciare invisibile una parte fondam ... ansa.it

