Milan Capello sul mercato | Ci vorrebbe un difensore per avere maggiore equilibrio e solidità
Fabio Capello, ex allenatore e giocatore del Milan, ha commentato il mercato attuale della squadra in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sottolineando l’importanza di rafforzare la difesa, Capello ha evidenziato la necessità di un difensore per migliorare l’equilibrio e la solidità della rosa. La sua analisi si inserisce nel contesto delle strategie di mercato del club, con l’obiettivo di rafforzare la squadra.
Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il commento sul mercato del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Avellino, Aiello: "Solidità ritrovata ed equilibrio sul mercato. La Serie B è una sfida ma ce la giocheremo"
Leggi anche: Juve Milan, Capello laconico: «Partita giocata senza coraggio, ci si aspettava un maggiore spettacolo. Tudor? Non ho capito quella sostituzione»
Capello: Milan e Allegri, a Riad avete deluso. Più che Fullkrug servono velocità e un difensore; Capello: Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten...; Capello sul mercato del Milan: Vediamo come si esprimerà Fullkrug, ma ci vorrebbe anche un difensore; Capello sicuro: “Milan, attenzione al quarto posto”. E quel paragone Gimenez-Van Basten….
Capello sul mercato del Milan: "Vediamo come si esprimerà Fullkrug, ma ci vorrebbe anche un difensore" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che ... milannews.it
Capello mette in guardia il Milan: "Stai attento al posto Champions. Allegri a Riad non mi ha convinto..." - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che ... milannews.it
Capello: "Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten..." - L'analisi sul momento del Milan da parte dell'ex allenatore rossonero ... msn.com
#Milan, #Capello analizza il momento: "Calo di #Modric e assenza di #Rabiot. Ecco perché così tanti gol subiti..." #SerieA #SempreMilan x.com
#Capello: “Ultimo #Milan da resettare. #Allegri a Riyadh non mi ha convinto. Brutti pensieri su #Gimenez” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.