Milan Capello sul mercato | Ci vorrebbe un difensore per avere maggiore equilibrio e solidità

Fabio Capello, ex allenatore e giocatore del Milan, ha commentato il mercato attuale della squadra in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sottolineando l’importanza di rafforzare la difesa, Capello ha evidenziato la necessità di un difensore per migliorare l’equilibrio e la solidità della rosa. La sua analisi si inserisce nel contesto delle strategie di mercato del club, con l’obiettivo di rafforzare la squadra.

Capello mette in guardia il Milan: "Stai attento al posto Champions. Allegri a Riad non mi ha convinto..." - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che ... milannews.it

Capello: "Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten..." - L'analisi sul momento del Milan da parte dell'ex allenatore rossonero ... msn.com

#Milan, #Capello analizza il momento: "Calo di #Modric e assenza di #Rabiot. Ecco perché così tanti gol subiti..." #SerieA #SempreMilan x.com

#Capello: “Ultimo #Milan da resettare. #Allegri a Riyadh non mi ha convinto. Brutti pensieri su #Gimenez” - facebook.com facebook

