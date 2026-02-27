Schifani a Niscemi per la via di fuga e la consegna degli alloggi ristrutturati

Il presidente della Regione Siciliana sarà a Niscemi il 28 febbraio per visitare la via di fuga e verificare lo stato degli alloggi ristrutturati. L’intervento riguarda un tratto della Regia trazzera tra Niscemi e S. Michele di Ganzaria, con l’obiettivo di monitorare i lavori di restauro e la consegna degli alloggi. La visita ufficiale si inserisce in un calendario di appuntamenti istituzionali nella zona.

Intervento urgente sulla Regia trazzera Niscemi – S. Michele di Ganzaria Domani, 28 febbraio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà in visita ufficiale a Niscemi per un doppio appuntamento istituzionale di rilievo. Alle ore 10.30 è in programma la consegna dei lavori di ripavimentazione della Regia trazzera Niscemi – S. Michele di Ganzaria, intervento avviato con procedura di somma urgenza tramite gli uffici del Genio civile di Caltanissetta. L'opera riguarda un'arteria considerata strategica per la sicurezza del territorio, poiché costituisce un collegamento fondamentale e una via di fuga indispensabile per il centro abitato. Schifani vola a Roma da Salvini, i piani per le strade di Niscemi, progetto esecutivo da 8 milioni di euroIntanto, attraverso lo strumento commissariale, saranno messe in sicurezza e riqualificate le SP 82 e SP 35 con un progetto esecutivo già pronto dal valore di 8 milioni di euro.