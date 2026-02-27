Schianto tra pullman mezzo pesante e autobus | ci sono feriti

Stamattina sulla Sp 27 si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e un autobus. La collisione ha causato alcune persone ferite, anche se nessuno ha riportato danni gravi. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.