Schiaffeggia la moglie | Ti ammazzo | arrestato

Un uomo è stato fermato dopo aver aggredito la moglie e minacciato di uccidere lei e i loro figli, manifestando comportamenti violenti e pericolosi. Le accuse riguardano episodi di maltrattamenti e lesioni, con minacce gravi rivolte alla famiglia. La situazione ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto all’arresto.

Maltrattamenti, lesioni e minacce gravi nei confronti della moglie e dei loro tre figli. "Sei un morto che cammina, va a finire male, faccio fuori i bambini". Così un 46enne si sarebbe rivolto alla compagna dopo averla trovata al ristorante, il giorno di San Valentino. Tra loro le cose erano degenerate dall’inizio dell’anno quando l’uomo avrebbe attuato una serie di comportamenti aggressivi che avevano portato la donna ad allontanarsi da lui. Il 14 febbraio scorso l’episodio più eclatante che ha portato il gip del tribunale di Ancona ad emettere una misura cautelare per il 46enne, gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, per le accuse sopra formulate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

