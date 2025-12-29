Aprite vi ammazzo ucraino minaccia ex moglie e figlio | arrestato

Un uomo ucraino è stato arrestato dopo aver minacciato di uccidere la ex moglie e il figlio, pronunciando la frase “Aprite, vi ammazzo”. Durante l’intervento, ha anche colpito un agente con una bottiglia di whisky e ha danneggiato un’auto della polizia con calci. L’episodio si è verificato in un contesto di escalation di violenza, portando all’arresto dell’uomo.

L'uomo ha anche colpito un poliziotto con una bottiglia di whisky, per poi prendere a calci anche l'auto della polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

