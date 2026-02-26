Sanremo 2026 la storia di Paolo Sarullo porta il tema del bullismo all' Ariston | chi è il 24enne di Albenga

Al Festival di Sanremo 2026, la partecipazione di un giovane di Albenga porta alla ribalta il problema del bullismo. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che, a seguito di un’aggressione, ha subito una grave lesione e ora affronta una nuova sfida. La sua storia viene condivisa sul palco, attirando l’attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso tra i giovani.

A Sanremo si parlerà anche di bullismo e di violenza tra giovani. Racconterà infatti la sua esperienza Paolo Sarullo, ragazzo di 25 anni che nel 2024 fu aggredito da un gruppo di giovanissimi fuori da una discoteca. Le ferite riportate a causa delle botte ricevute e della caduta gli hanno fatto perdere l’uso di braccia e gambe. Paolo Sarullo a Sanremo 2026 Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 si parlerà anche di bullismo. Sul palco ci sarà Paolo Sarullo, giovane di Albenga, in provincia di Savona, rimasto paralizzato a seguito di un’aggressione da parte di alcuni coetanei. Il conduttore del Festival Carlo Conti ha dichiarato: “Voleva tantissimo essere fisicamente a Sanremo per raccontare la sua storia, questo non sarà possibile ma Paolo sarà comunque presente con un suo messaggio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com

