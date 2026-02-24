Plenitude porta Sanremo in store | musica giochi premi e soluzioni energetiche per una settimana da vivere fuori dal Teatro Ariston

Plenitude organizza un evento a Sanremo per celebrare la musica e l’energia, portando in store musica, giochi e premi per una settimana intera. La causa è la voglia di coinvolgere il pubblico e offrire un’esperienza diversa dal solito, lontano dal Teatro Ariston. La manifestazione mira a creare un momento di svago e divertimento condiviso, coinvolgendo anche le soluzioni energetiche per le case. L’evento si svolge in un negozio nel centro della città.

C'è una cosa che il Festival di Sanremo sa fare meglio di qualsiasi altro evento mediatico italiano: trasformare una settimana dell'anno in un rito collettivo, capace di attraversare generazioni, gusti musicali e confini geografici. La kermesse canora per eccellenza non è mai soltanto televisione — è conversazione, è emozione condivisa, è il sottofondo sonoro di serate trascorse insieme, tra commenti, discussioni e la rituale scheda per votare il proprio cantante preferito. È esattamente su questa energia, autentica e trascinante, che Plenitude ha deciso di costruire un'iniziativa capace di portare lo spirito del Festival direttamente nei propri punti vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

