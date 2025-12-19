Scherma | Gran Premio Giovanissimi Leonardo Matera sfiora la vittoria Allegra Manghi si piazza settima

Sul tatami del Palaindoor di Udine si è svolta la seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi di scherma, un evento ricco di passione, divertimento e agonismo. Tra i protagonisti, Leonardo Matera ha sfiorato la vittoria, mentre Allegra Manghi si è classificata settima, portando entusiasmo e spirito sportivo sul campo di gara. Un appuntamento che ha coinvolto giovani talenti e appassionati, testimoniando la vitalità della scherma italiana.

Passione, divertimento e una buona dose di agonismo si sono incrociati sulle pedane del Palaindoor di Udine, che ha ospitato la seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi, organizzato dalla Federazione Italiana Scherma. Le gare hanno riunito centinaia di atleti Under 14 di Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Come sempre numerosa la delegazione dell' Ama Scherma Koala di Reggio Emilia con i giovani spadisti della società reggiana che si sono confrontati con i pari età, nelle rispettive categorie, provenienti da tutto il Nord – Est. Il miglior risultato è stato quello di Leonardo Matera che ha sfiorato la vittoria nella categoria Allievi maschile di spada, conquistando un ottimo secondo posto.

