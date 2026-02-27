Scatto dell’Ue sul Mercosur | ci sarà l’applicazione provvisoria dell’accordo L’ira di Macron contro von der Leyen | Non si fa così

L’Unione europea ha deciso di applicare provvisoriamente l’accordo commerciale con il Mercosur, senza attendere le ratifiche definitive. Nel frattempo, il presidente francese ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti della presidente della Commissione europea, criticandola per il modo in cui è stato gestito il processo. La decisione dell’Ue riguarda l’entrata in vigore temporanea dell’intesa commerciale tra le parti.

L'Unione europea ha deciso di procedere con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con il Mercosur. La decisione conferma la volontà dell'esecutivo di Ursula von der Leyen di implementare al più presto la nuova intesa con i Paesi dell'America Latina, firmata a inizio 2026 dopo ventisei anni di negoziati. A fine gennaio, l'accordo ha subìto un'inaspettata battuta d'arresto quando il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che propone di sottoporre il testo dell'intesa commerciale al parere della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il "blitz" degli eurodeputati aveva mandato su tutte le furie i vertici delle istituzioni comunitarie, che speravano di far entrare in vigore le nuove regole al più presto, anche per prevenire le conseguenze più spiacevoli della guerra dei dazi scatenata da Donald Trump contro l'Europa.