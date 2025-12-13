L' allenamento collettivo più lungo e goloso d' Abruzzo | a Casalbordino torna il Mandamento Tour

Il Mandamento Tour torna a Casalbordino, portando l'allenamento collettivo più lungo e gustoso d'Abruzzo. L'evento, previsto per domenica 14 dicembre, segna la conclusione del Corrilabruzzo Uisp, offrendo un'occasione unica per partecipare a una corsa collettiva all'insegna del divertimento e della convivialità.

L'allenamento collettivo più lungo e goloso sta per tornare in Abruzzo: a Casalbordino arriva domenica 14 dicembre il Mandamento Tour, ultimo atto del Corrilabruzzo Uisp.Il sodalizio podistico Runners Casalbordino ripropone, alle porte delle festività natalizie, il Mandamento Tour, giunto alla. Chietitoday.it

Allenamento: il lungo per la maratona. Il metodo RaP che deriva dal lungo a blocchi di 4km - Il lungo a blocchi da 4 km è un ottimo punto di partenza, perché unisce volume e qualità. tuttosport.com

??TORNA L'ALLENAMENTO COLLETTIVO PER ECCELLENZA: IL 14° MANDAMENTO TOUR! ?? L'ASD Runners Casalbordino del presidente Eric D'Ercole organizza una giornata di sport, amicizia e promozione del territorio, immersi nelle bellezze d - facebook.com facebook