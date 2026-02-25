Vittoria al Giro di Sardegna | La sognavo ogni giorno in allenamento

La prima tappa del rinato Giro di Sardegna si è chiusa con la vittoria di Nicolò Garibbo, giovane promessa del ciclismo italiano. La frazione di 190 chilometri, partita da Castelsardo e terminata a Bosa, ha offerto una prova di resistenza, tattica e lucidità che ha premiato un corridore capace di gestire la corsa fino al traguardo. Il protagonista, 26enne ligure in forza al Team UYKO, ha impresso un ritmo costante e ha reso possibile l’affermazione. La tappa ha messo in evidenza una dinamica di attacchi nei confronti di Filippo Zana e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), ma Garibbo è riuscito a resistere agli stimoli principali e a chiudere la giornata al massimo sul rettilineo finale, guadagnando il primo successo professionistico. La corsa ha richiesto una gestione tattica accurata, con passaggi chiave in salita e una fase decisiva in cui il corridore ha mantenuto la testa del gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

