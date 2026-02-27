Scaletta Sanremo 2026 quarta serata oggi 27 febbraio 2026 | i duetti e le cover gli ospiti e i co-conduttori in ordine di uscita

Stasera, venerdì 27 febbraio 2026, su Rai 1 e RaiPlay, va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo. La serata è dedicata alle cover e ai duetti tra i 30 artisti in gara, con un programma che prevede l'esibizione di vari ospiti e la partecipazione di co-conduttori. La scaletta con l’ordine di uscita dei partecipanti è stata resa nota e sarà seguita in diretta.

Stasera, venerdì 27 febbraio, va in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay la quarta serata di Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti dei 30 cantanti in gara: scopriamo la scaletta con l'ordine di uscita. L’appuntamento è fissato per le 20.40. Alla conduzione torna Carlo Conti, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scaletta Sanremo 2026 quarta serata oggi 27 febbraio 2026: i duetti e le cover, gli ospiti e i co-conduttori in ordine di uscita Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”. Scaletta prima serata Sanremo 2026 oggi 24 febbraio, l'ordine di uscita di cantanti, ospiti e co-conduttori, le canzoni in garaAl via la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026: scopriamo la scaletta della prima serata... Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: le cover. Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. Chi sono gli ospiti e gli artisti sul palco - facebook.com facebook SANREMO | La scaletta di questa sera: ecco tutti i duetti e le cover #ANSA x.com