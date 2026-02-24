Scaletta prima serata Sanremo 2026 oggi 24 febbraio l' ordine di uscita di cantanti ospiti e co-conduttori le canzoni in gara

Sanremo 2026 ha aperto i battenti questa sera, portando sul palco artisti e ospiti scelti per la prima serata. La manifestazione si svolge al Teatro Ariston, dove i cantanti si preparano a esibirsi in un ordine prestabilito. La serata prevede anche la partecipazione di co-conduttori e ospiti speciali, pronti a coinvolgere il pubblico con performance e interviste. La scaletta ufficiale è stata pubblicata e i primi artisti sono già saliti sul palco.

Al via la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026: scopriamo la scaletta della prima serata di oggi, con l'ordine di uscita dei cantanti, degli ospiti, dei co-conduttori. Ad aprire ufficialmente la serata sarà la voce registrata di Pippo Baudo, un omaggio a una delle figure storiche del Festival. Carlo Conti presenterà i 30 artisti Big in gara che si esibiranno tutti sulle note dei brani in gara. L'attore turco Can Yaman salirà più volte sul palco accanto al direttore artistico. In conferenza stampa, ha raccontato il suo legame con l'Italia e l'emozione per questo debutto.