Venerdì 27 febbraio si terrà la quarta serata di Sanremo 2026, nota come la serata dedicata alle cover e ai duetti. Durante questa fase, i cantanti si esibiranno reinterpretando brani di altri artisti, creando momenti di confronto tra generi e stili diversi. La serata include anche la partecipazione di ospiti speciali e il voto finale che influenzerà la classifica complessiva.

La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”. Qui trovi la scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 con cover e duetti, ospiti, voto e aggiornamenti: i 30 Big in gara tornano sul palco dell’ Ariston e cantano una cover in duetto (repertorio italiano o internazionale). È la serata più “da evento” perché mescola generazioni, omaggi ai classici, scelte pop e momenti che spesso diventano virali. Indice. A che ora inizia e dove vedere la serata cover (TV, streaming, radio). Ospiti e collegamenti: Bianca Balti, Suzuki Stage e nave Costa Toscana. Come funziona il voto nella quarta serata: giurie, percentuali e televoto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)

Scaletta terza serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e voto (giovedì 26 febbraio)In questa pagina trovi la scaletta della terza serata di Sanremo 2026 in modo rapido e chiaro: orari, dove vederla, ospiti e soprattutto ordine...

Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e voto (martedì 24 febbraio)La prima serata di Sanremo 2026 apre ufficialmente la settimana dell’Ariston: in scena tutti e 30 i Big con il loro brano in gara, e una scaletta...

Sanremo 2026 - I duetti e le canzoni

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover di venerdì; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni; Dove vedere Sanremo 2026 in tv, web, radio, social: giorno giorno, serata per serata.

Cantanti, ospiti e co-conduttori: la scaletta di Sanremo 2026 serata per serataTutto è pronto per il debutto della 76esima edizione di Sanremo. Le luci al Teatro Ariston si accenderanno domani 24 febbraio ... dire.it

Programma Sanremo 2026: date, serate e scaletta ufficiale dal 24 al 28 febbraioProgramma Sanremo 2026: date 24–28 febbraio, orari di inizio e fine, co-conduttori, ospiti, duetti cover, Big e voto serata per serata. atomheartmagazine.com

Quarta artista in scaletta, Mara Sattei sale sul palco con “Le cose che non sai di me”. Ecco di cosa parla la sua canzone e il testo integrale >> https://tinyurl.com/2fya8uat - facebook.com facebook