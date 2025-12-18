Concerto di Natale all' Auditorium Toscanini | Giulio Cilona sul podio dell' Orchestra Rai

Il Concerto di Natale all'Auditorium Toscanini ha conquistato il pubblico, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Giulio Cilona. Un evento esclusivo, andato immediatamente sold out, che ha portato le note festive nel cuore della città in una serata magica e indimenticabile.

