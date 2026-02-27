Sassuolo-Atalanta domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 15:00 si gioca Sassuolo-Atalanta, partita valida per la 27esima giornata di Serie A. L’Atalanta arriva dall’eliminazione agli ottavi di Champions League e affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. Le formazioni e le quote sono state rese note e i pronostici indicano una possibile attenzione sulle quote legate alle squadre. La partita si svolge senza ulteriori eventi collaterali noti.

L’Atalanta, al settimo cielo dopo l’approdo agli ottavi di finale di Champions League, fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium domenica per la 27esima giornata di Serie A. Anche in campionato la Dea non può mollare la presa perché è riuscita a recuperare e a portarsi a -5 dal quarto posto. I bergamaschi sono in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Como-Atalanta (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiComo e Atalanta sono due delle squadre più in forma del campionato e si trovano di fronte in questo importante snodo europeo.

Como-Atalanta (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Ci si attende grande spettacolo al SinigagliaComo e Atalanta sono due delle squadre più in forma del campionato e si trovano di fronte in questo importante snodo europeo.

Sassuolo-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Sassuolo-Atalanta in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 27^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Atalanta, la semifinale di Coppa Italia sarà contro la Lazio: andata in trasferta il 4 marzoMatch di ritorno in casa ancora da schedulare, ma intorno al 22 aprile. La partita in trasferta a Sassuolo domenica 1 marzo Andata mercoledì 4 marzo all’Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 21. bergamonews.it

Doppio recupero in casa #Sassuolo Le idee di formazione di #Grosso verso l' #Atalanta x.com

