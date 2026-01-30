Domenica 1 febbraio alle 15:00 si gioca a Como, al Sinigaglia, una partita che promette spettacolo. Le due squadre, entrambe in ottima forma, si sfidano in un match decisivo per il campionato. La curiosità è tanta tra tifosi e addetti ai lavori, pronti a vedere in campo due squadre che vogliono vincere e lasciare il segno.

Como e Atalanta sono due delle squadre più in forma del campionato e si trovano di fronte in questo importante snodo europeo. I lariani sono reduci da due netti successi su Lazio e Torino e anche dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Fiorentina. La squadra di Cesc Fabregas gioca a memoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Atalanta (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Ci si attende grande spettacolo al Sinigaglia

Domenica 1 febbraio alle 15, Como e Atalanta scendono in campo in una sfida importante per entrambe.

Oggi alle 15, i due club si affrontano in una sfida di Ligue 1.

