Como-Atalanta domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 febbraio alle 15, Como e Atalanta scendono in campo in una sfida importante per entrambe. Sono due delle squadre più in forma del campionato e si affrontano in un momento chiave della stagione. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre e a vivere un pomeriggio di calcio intenso e spettacolare.

Como e Atalanta sono due delle squadre più in forma del campionato e si trovano di fronte in questo importante snodo europeo. I lariani sono reduci da due netti successi su Lazio e Torino e anche dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Fiorentina. La squadra di Cesc Fabregas gioca a memoria.

