Spari Napoli due giovani feriti gravi

A Napoli, nel quartiere Sanità, due giovani di 19 e 21 anni sono rimasti gravemente feriti da colpi di arma da fuoco in vico Lammatari. Attualmente sono in rianimazione presso l'ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

12.00 Due persone ferite, un 21enne e uno di 19 anni sono in rianimazione a Napoli. Colpiti da proiettili in vico Lammatari nel rione Sanità. Erano insieme su uno scooter. Il più giovane è in pericolo di vita: il proiettile lo ha colpito al petto e ha trapassato un polmone, L'altro è stato colpito a un braccio. Indaga la polizia di Stato, dopo che agenti delle volanti sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dov'erano stati trasportati i due giovani. Forse una vendetta da parte di "rivali". Non si esclude nulla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spari nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani feriti

Nella notte, nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani di 20 e 21 anni sono rimasti feriti gravemente a causa di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi sono stati colpiti mentre si trovavano a bordo di uno scooter in vico Lammatari. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le cause e identificare eventuali responsabili.

Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti. Il primo si è verificato intorno alle 4 in via Mannelli, nei pressi della stazione di Campo di Marte. Questi eventi evidenziano la criticità della sicurezza sulle strade cittadine, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire simili tragedie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan

Napoli, spari nel rione Sanità, due feriti: 19enne grave in Rianimazione x.com

Spari nella notte a Via Vespucci a Napoli: uomo di circa 29 anni ferito di striscio alla testa e ricoverato ai Pellegrini, pare non sua in pericolo di vita.. - facebook.com facebook