Pugliano cinghiali vicino alle case | ragazzi costretti a interrompere una partita

A Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano, un gruppo di cinghiali si è avvicinato alle abitazioni, creando disagio tra i residenti. La presenza improvvisa degli animali ha causato l’interruzione di una partita tra ragazzi, evidenziando la crescente presenza di fauna selvatica nelle zone abitative. Un episodio che sottolinea la necessità di monitorare e gestire il rapporto tra natura e comunità locali.

Una serata come tante si è trasformata in un momento di tensione a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano, dove un gruppo di cinghiali ha fatto improvvisamente la propria comparsa in un’area abitualmente frequentata dai residenti. L’episodio si è verificato lungo viale Stella Maris, dove alcuni ragazzini stavano giocando a pallone in uno spiazzo adiacente alla strada. La presenza degli animali selvatici, emersa nelle ore serali, ha colto tutti di sorpresa e ha costretto i giovani ad allontanarsi rapidamente, interrompendo il gioco. La segnalazione dei residenti. A raccontare quanto accaduto sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno segnalato l’episodio come inaspettato e potenzialmente pericoloso, soprattutto considerando l’orario in cui l’area era ancora animata dalla presenza di persone. 🔗 Leggi su Zon.it

