Max Mara sulla passerella dell' Autunno-inverno 2026 27 sfila il comfort senza tempo

Max Mara presenta la collezione autunno-inverno 202627, puntando su capi confortevoli e stilosi. La casa di moda mostra come il comfort possa essere elegante e pratico, senza rinunciare alla raffinatezza. La sfilata mette in evidenza tessuti morbidi e linee semplici, ideali per chi cerca uno stile sobrio ma di classe. La collezione si rivolge a chi desidera vestire con praticità e buon gusto.

In tempi d'incertezza costante, il guardaroba diventa un alleato: gli abiti seguono le linee del corpo e sembrano volerlo confortare, i colori sono neutri e facili da abbinare l'uno con l'altro. Coat, abiti e bluse si indossano con facilità, accarezzano la pelle e si trasformano, essenzialmente, in un rifugio. Sempre elegante e raffinato, impermeabile ai trend effimeri che nascono sui social media per poi svanire rapidamente, nel giro di qualche mese. Per andare in contro a questo bisogno di solidità e sicurezza, Max Mara punta dunque su ciò che sa fare meglio, ovvero creare capi immuni al tempo, destinati ad accompagnarci in ogni momento della quotidianità senza mai lasciarci.

