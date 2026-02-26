Quale sarà il destino della casa che ha ospitato il custode dell’isola di Budelli per oltre tre decenni? La decisione dell’ente parco riguarderà la gestione e la conservazione di questa struttura, lasciando aperte diverse possibilità per il suo futuro. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tutela e rispetto del patrimonio naturale dell’isola, che continua a suscitare attenzione.

Modena, 26 febbraio 2026 – E’ stato il ‘custode’ dell’isola di Budelli per ben 32 anni, prima di doverla lasciare per le sue precarie condizioni di salute. Ora la casa dove ha vissuto per tre decenni Mauro Morandi, il ‘Robinson Crusoe’ di Budelli scomparso a 85 anni nel 2025, verrà abbattuta. Infatti, qualsiasi possibilità di poterla riqualificare è stata scartata perché l’intervento avrebbe un impatto troppo dannoso sull’ambiente circostante, uno dei più protetti in Europa. Dal viaggio in Polinesia al guasto del catamarano: l’approdo sull’isola di Budelli La piccola isola di Budelli, che si trova nell'arcipelago di La Maddalena, nel nord della Sardegna, è stata tutto il mondo di Mauro Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Che fine farà la casa abitata per 32 anni dal custode dell’isola di Budelli? La decisione dell’ente parco

