I nostri antichi antenati avevano quattro occhi come la fauna di Avatar | in cosa si sono trasformati

Due fossili di Myllokunmingidi, risalenti a 518 milioni di anni fa, rivelano che i nostri antichi antenati avevano quattro occhi, come gli esseri della fauna di Avatar. Questa scoperta sorprendente mostra come questi organismi primitivi possedessero una visione molto più complessa di quanto si pensasse, con strutture oculari distribuite su tutto il corpo.

Sessantamila anni fa, i primi esseri umani dell’Africa meridionale non solo avevano inventato l’arco e le frecce, ma conoscevano anche i segreti della chimica naturale per rendere più efficaci le loro armi.

