Santoro Creative Hub Senatore | Possiamo fare grandi cose

La Santoro Creative Hub di Salerno si gode il successo dopo aver chiuso il girone di andata di Serie B2 con sette vittorie di fila. I giocatori sono carichi, pronti a ripartire, ma ancora devono aspettare prima di tornare in campo. Il clima in squadra è di entusiasmo e determinazione, mentre il senatore sottolinea che ci sono grandi possibilità di fare bene.

🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Santoro Creative Hub, Senatore: «Possiamo fare grandi cose» Approfondimenti su Santoro Creative Hub Savini lancia Usmate: "Possiamo fare grandi cose" Savini, playmaker dell'As Medical Usmate, ha recentemente annunciato il lancio di Usmate, un progetto volto a rafforzare il basket femminile nel territorio. Fiorentina-Milan, Ndour guarda avanti: "Possiamo fare grandi cose" Dopo la partita tra Fiorentina e Milan della 20ª giornata della Serie A 2025-2026, Ndour ha commentato l'incontro in conferenza stampa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Santoro Creative Hub Volley: applausi per la Santoro Creative Hub Salerno, ma alla Senatore vince AltamuraDue set da applausi e una prestazione che regala fiducia per il futuro. Alla Senatore, nel match valido per la sesta giornata del Girone I di Serie B2, vince la capolista Panbiscò Altamura, ma le ... salernonotizie.it Salerno: la Santoro Creative Hub Salerno pronta all'esordioLa prima storica volta, il ritorno di Salerno in un campionato nazionale di volley femminile dopo più di dieci anni. A Palazzo di Città si è tenuta la presentazione ufficiale della Santoro Creative ... salernonotizie.it La settima meraviglia: la Santoro Creative Hub Salerno vince lo scontro diretto con Capurso - facebook.com facebook

