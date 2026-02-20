Santoro Creative Hub Salerno vs Volley World Napoli

La partita tra Santoro Creative Hub Salerno e Volley World Napoli si è giocata ieri sera, attirando molte persone nel palazzetto di Salerno. La sfida, molto sentita, ha visto le due squadre confrontarsi per la prima volta in questa stagione. I giocatori di Salerno hanno mostrato grande determinazione, portando a casa un punto importante. Il pubblico ha applaudito intensamente, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La gara si è conclusa con un risultato che lascia aperta ogni possibilità per i prossimi incontri.

La sfida Santoro Creative Hub Salerno – Volley World Napoli è il grande classico della pallavolo campana. Sabato alle ore 17, alla palestra Senatore, le foxes ospitano la formazione partenopea nel match valido per la 16ª giornata del Girone I di Serie B2. Un derby che vale punti pesanti. Dopo aver conquistato un solo punto negli scontri diretti contro Nardò e Isernia, la Santoro Creative Hub Salerno è chiamata a voltare pagina. La zona playoff dista quattro punti e capitan Maria Tenza e compagne non possono permettersi altri passi falsi. Il derby contro la Volley World Napoli rappresenta un’occasione importante per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Santoro Creative Hub Salerno vs Volley World Napoli Leggi anche: Santoro Creative Hub, Senatore: «Possiamo fare grandi cose» Leggi anche: Formigli, Santoro senza Santoro. Così Calenda ha smascherato le sue imboscate mediatiche Le Foxes vanno in trasferta sul campo di Volley World Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Santoro Creative Hub Salerno in emergenza cade sul campo di Isernia; La Santoro Creative Hub Salerno a Isernia per voltare pagina e ripartire di slancio. Salerno: la Santoro Creative Hub Salerno pronta all’esordioLa prima storica volta, il ritorno di Salerno in un campionato nazionale di volley femminile dopo più di dieci anni. A Palazzo di Città si è tenuta la presentazione ufficiale della Santoro Creative ... salernonotizie.it Volley, B2: Santoro Creative Hub Salerno, il riscatto è servito, vittoria contro Cus L’AquilaVittoria doveva essere e vittoria è stata. Nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B2, la Santoro Creative Hub Salerno liquida il Cus L’Aquila con un convincente 3-0 ... salernonotizie.it Salerno Guiscards. . Campionato di Serie B2 Femminile - 15^ giornata Diretta del match tra Europea 92 Isernia e Santoro Creative Hub Salerno, con telecronaca a cura di Fabio Setta Video con scoreboard creato con l'app mobile SportCam: iOS: https://appl - facebook.com facebook