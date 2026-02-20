Santoro Creative Hub Salerno vs Volley World Napoli

La partita tra Santoro Creative Hub Salerno e Volley World Napoli si è giocata ieri sera, attirando molte persone nel palazzetto di Salerno. La sfida, molto sentita, ha visto le due squadre confrontarsi per la prima volta in questa stagione. I giocatori di Salerno hanno mostrato grande determinazione, portando a casa un punto importante. Il pubblico ha applaudito intensamente, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La gara si è conclusa con un risultato che lascia aperta ogni possibilità per i prossimi incontri.

La sfida Santoro Creative Hub Salerno – Volley World Napoli è il grande classico della pallavolo campana. Sabato alle ore 17, alla palestra Senatore, le foxes ospitano la formazione partenopea nel match valido per la 16ª giornata del Girone I di Serie B2. Un derby che vale punti pesanti. Dopo aver conquistato un solo punto negli scontri diretti contro Nardò e Isernia, la Santoro Creative Hub Salerno è chiamata a voltare pagina. La zona playoff dista quattro punti e capitan Maria Tenza e compagne non possono permettersi altri passi falsi. Il derby contro la Volley World Napoli rappresenta un’occasione importante per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.🔗 Leggi su Zon.it

