Sanremo Vannacci ruba la scena ma viene interrotto proprio da lei!

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, un breve scambio tra un partecipante e una donna davanti ai microfoni ha attirato l’attenzione del pubblico. Vannacci, presente in sala, ha rubato la scena ma è stato interrotto proprio da lei, creando un momento che ha suscitato curiosità tra gli spettatori. L’episodio ha segnato uno dei passaggi più discussi della serata.

Un breve ma significativo scambio davanti ai microfoni accende l’attesa della quarta serata del Festival di Sanremo. Nel consueto momento di confronto con i giornalisti, poco prima dell’ingresso al Teatro Ariston, Roberto Vannacci è stato interrotto da Danny Mendez, presente anche lei in coda per accedere in platea. La scena si è consumata sotto gli occhi delle telecamere e dei cronisti, trasformando un passaggio di routine in un episodio destinato a far discutere. L’ex Miss Italia si è avvicinata al generale mentre stava rispondendo alle domande della stampa. Con tono fermo ma composto, ha preso la parola rivolgendosi direttamente a lui: «Non sono molto d’accordo con lei, Vannacci». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

