Carlo Conti cast e cantanti di Sanremo 2026 da Mattarella Colpo di scena assenza pesante | la big non c’era proprio lei

Carlo Conti e il cast di Sanremo 2026 sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale, causando sorpresa tra i presenti. Durante l’incontro, è mancata una figura chiave del festival, la cantante principale che avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione. La sua assenza ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando molti a chiedersi le ragioni di questa mancanza improvvisa.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Carlo Conti e una delegazione del Festival di Sanremo 2026, in un incontro che ha riunito istituzioni e spettacolo a pochi giorni dall’avvio della manifestazione. Conti, conduttore e direttore artistico, è stato tra i primi ad arrivare al Colle, seguito dagli artisti presenti alla visita. Sanremo 2026, il cast da Mattarella. Tra i partecipanti è arrivata anche Laura Pausini, che ai giornalisti ha risposto: “Emozionata? Molto”. Presenti, tra gli altri, Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre e TrediciPietro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

L’importanza di Sanremo 2026 travalica l’apparenza, è di sostanza: il presidente Mattarella incontra Carlo Conti, Laura Pausini e i BigCarlo Conti e Laura Pausini emozionati dopo l'incontro con il Presidente: Ha detto parole meravigliose sulla musica popolare ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Carlo Conti e i Big da Mattarella: spicca l’assenza di Patty Pravo, ecco il motivoI big di Sanremo 2026 hanno incontrato Sergio Mattarella al Quirinale. Presente tutto il cast dell'evento, assente solo Patty Pravo. donnaglamour.it

