Bianca Balti torna a Sanremo e illumina l'Ariston nella serata cover | tutti i look della modella

Bianca Balti ha partecipato come coconduttrice alla serata cover del Festival di Sanremo 2025, tornando all'Ariston dopo la sua precedente esperienza. Durante l’evento, ha sfoggiato diversi look, attirando l’attenzione del pubblico presente. La modella ha condiviso il palco con altri artisti e conduttori, confermando il suo ruolo di protagonista della manifestazione.

Bianca Balti torna a Sanremo 2026: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero. Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, ma non è così»Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice della serata duetti e cover e racconta l’anno più difficile della sua vita dopo la chemio: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero». Ogg ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Bianca Balti sul tumore: Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell’ultimo anno. Irina Shayk? Mi è stata molto vicina durante la malattiaLa modella racconta la sua esperienza con la malattia e rivela: Irina Shayk mi è stata molto vicina durante il tumore ... ilfattoquotidiano.it

