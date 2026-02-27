Durante la conferenza stampa, un rappresentante ha commentato la presenza della modella russa a Sanremo, definendola una rara vergogna per la direzione del Festival, la Rai e il paese, accusando il loro comportamento di normalizzare l'assurdo dell'aggressione all’Ucraina. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alla decisione di includere la modella nel contesto dell’evento.

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "La presenza della modella russa a Sanremo è una rara vergogna per la direzione che l'ha scelta, per il Festival, per la Rai e per il nostro Paese, sempre più rapido a normalizzare l'assurdo della aggressione all'Ucraina". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Sensi, 'presenza Shayk una rara vergogna'

