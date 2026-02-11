Sanremo la super top model Irina Shayk sarà una co-conduttrice al posto di Pucci

Questa sera si fa un passo in più verso il Festival di Sanremo 2026. La super top model Irina Shayk sarà una delle coconduttrici, sostituendo Pucci. Arriva all’Ariston con il suo fascino internazionale e il nome che fa già parlare. Lo show si prepara a diventare ancora più glamour.

Irina Shayk sarà una delle coconduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent'anni. La notizia, anticipata da 'Tv Sorrisi e Canzoni'. viene confermata all'Adnkronos in ambienti televisivi. Ma non è.🔗 Leggi su Today.it

La top model Irina Shayk sarà co-conduttrice a Sanremo, annunciato da Conti durante la conferenza stampa.

Questa sera a Sanremo Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

