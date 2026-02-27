Sanremo quella coda di cavallo di Arisa diventerà la pettinatura effortless della primavera Da ricreare con un solo prodotto

Durante il Festival di Sanremo, Arisa ha attirato l’attenzione con la sua coda di cavallo, che sta diventando una tendenza per la prossima stagione. La cantante ha mostrato come realizzare facilmente questa pettinatura con un solo prodotto, rendendola accessibile a tutti. Le sue apparizioni sui social hanno generato numerose discussioni tra i follower e gli appassionati di bellezza.

Arisa sta letteralmente dominando le conversazioni social durante questo Festival di Sanremo. I suoi look pazzeschi, un mix perfetto di eleganza sofisticata e audacia contemporanea, stanno conquistando a colpi di like e condivisioni le timeline di Instagram e TikTok, consacrandola come la vera icona fashion di questa edizione. Dietro questa metamorfosi così potente e coerente c'è la mente creativa della sua fidatissima stylist, Rebecca Baglini. Grazie alla sua direzione artistica, Arisa sta utilizzando la moda non solo per apparire, ma come un vero e proprio amplificatore narrativo. La Baglini ha spogliato i look del superfluo per far emergere una versione di Arisa matura, consapevole e dal fascino magnetico.