Da Elettra Lamborghini ad Arisa i preparativi per Sanremo 2026 iniziano con la maschera di plastica

Elettra Lamborghini e Arisa indossano la maschera di plastica mentre si preparano per Sanremo 2026, a causa delle nuove regole di sicurezza. Le cantanti stanno perfezionando i costumi e le coreografie, coinvolgendo costumisti e stilisti. I protagonisti si concentrano sui dettagli per sorprendere il pubblico. Le prove finali sono in corso e le prime indiscrezioni sui pezzi in gara già circolano. La manifestazione si avvicina rapidamente.

I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all'evento con stile. In quanti sanno a cosa serve la maschera viso "di plastica" usata da Arisa ed Elettra Lamborghini?.

I preparativi di Elettra Lamborghini per Sanremo 2026: vola a Parigi per il primo fitting degli abitiElettra Lamborghini ha già iniziato i preparativi per il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini in gara con VoilàElettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Voilà, Elettra Lamborghini tornerà al Festival di Sanremo (ma senza reggaeton)L’anno scorso, nelle vesti di co-conduttrice della terza serata del Festival, «stavo per svenire», ha dichiarato. Però poi ci ha ripensato: «Forse in effetti è più facile condurre, perché mi viene più ... iodonna.it

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con VoilàElettra Lamborghini è ufficialmente in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. L’artista, icona pop e tra le personalità più amate della scena musicale ... megamodo.com

Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a #Sanremo, in attesa del via al #Festival, tra Laura #Pausini e Elettra #Lamborghini, "accerchiate" da telecamere e fan. #Sanremo2026 x.com

Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a Sanremo, in attesa del via al Festival, tra Laura Pausini e Elettra Lamborghini, "accerchiate" da telecamere e fan. - facebook.com facebook