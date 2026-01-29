Frana a Niscemi dal Pnrr risorse per 99 mln € Schifani punta il dito contro il Comune | Mai una richiesta negli ultimi 9 anni

Da ilgiornaleditalia.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana si è verificata a Niscemi e ha portato i residenti a evacuare alcune zone. Le risorse del Pnrr destinate alla prevenzione del dissesto sono di 99 milioni di euro, ma il presidente Schifani critica il Comune:

La Procura lavorerà anche sulla mancanza di progetti per il contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con il Pnrr. Per l'isola sono stati stanziati 99,3 milioni di euro, di cui 43,4 già pagati (il 43,7%) per 46 progetti Il tema della frana a Niscemi continua a tenere banco. Per il disses. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

frana a niscemi dal pnrr risorse per 99 mln 8364 schifani punta il dito contro il comune mai una richiesta negli ultimi 9 anni

© Ilgiornaleditalia.it - Frana a Niscemi, dal Pnrr risorse per 99 mln €, Schifani punta il dito contro il Comune: "Mai una richiesta negli ultimi 9 anni"

Approfondimenti su Niscemi Frana

Niscemi, per il dissesto in Sicilia c’erano 99 milioni del Pnrr: la città non ha presentato progetti. Schifani: “Dal Comune mai una richiesta in 9 anni”

La frana a Niscemi preoccupa i cittadini e tiene banco in tribunale.

Niscemi e il dissesto idrogeologico: nessuno dei progetti del Pnrr finanziati con 99 milioni riguarda la città colpita dalla paurosa frana

A Niscemi, la paura per la frana rimane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita.

frana a niscemi dalFrana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it

frana a niscemi dalNiscemi, la frana non si arresta: perché è successo e cosa può accadere oraDinamiche del sottosuolo, piogge persistenti e criticità strutturali si intrecciano in un fenomeno complesso che continua a evolversi ... notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.