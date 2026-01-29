Una frana si è verificata a Niscemi e ha portato i residenti a evacuare alcune zone. Le risorse del Pnrr destinate alla prevenzione del dissesto sono di 99 milioni di euro, ma il presidente Schifani critica il Comune:

La Procura lavorerà anche sulla mancanza di progetti per il contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con il Pnrr. Per l'isola sono stati stanziati 99,3 milioni di euro, di cui 43,4 già pagati (il 43,7%) per 46 progetti Il tema della frana a Niscemi continua a tenere banco. Per il disses. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Frana a Niscemi, dal Pnrr risorse per 99 mln €, Schifani punta il dito contro il Comune: "Mai una richiesta negli ultimi 9 anni"

La frana a Niscemi preoccupa i cittadini e tiene banco in tribunale.

A Niscemi, la paura per la frana rimane.

Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it

Niscemi, la frana non si arresta: perché è successo e cosa può accadere oraDinamiche del sottosuolo, piogge persistenti e criticità strutturali si intrecciano in un fenomeno complesso che continua a evolversi ... notizie.tiscali.it

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, diventa ancora una volta l’occasione per denigrare pubblicamente il Sud: così come successo per Ischia, anche in questo caso, anziché mostrare solidarietà al popolo colpito, si punta il dito proprio contro gli abitanti. - facebook.com facebook

Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com