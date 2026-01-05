Al Donizetti ritorna Laura Pepe con Lezioni di Storia

Il Teatro Donizetti ospita il ritorno di Laura Pepe con «Lezioni di Storia», dedicato all’Atene di Pericle. L’evento, previsto per sabato 10 gennaio, dà il via a un nuovo ciclo di incontri rivolti a approfondire i principali eventi e figure del passato. Un’occasione per conoscere meglio il contesto storico dell’antica Grecia attraverso un approccio chiaro e documentato.

L’INCONTRO. L’Atene di Pericle con Laura Pepe dà il via al nuovo ciclo di «Lezioni di Storia», sabato 10 gennaio al Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

