Babbo Natale arriva in elicottero | festa al Comando dei Vigili del Fuoco

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ospita l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”, una festa speciale che sorprenderà grandi e piccoli. Con l’arrivo di Babbo Natale in elicottero, l’iniziativa promuove solidarietà e spirito natalizio, offrendo un momento di gioia e condivisione alla comunità locale.

Immagine generica

A Salerno appuntamento con l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”, organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa si svolgerà domenica 21 dicembre 2025 presso la sede del Comando Provinciale situata in via Sant’Eustachio 35. A partire dalle ore 10:00 la caserma aprirà i. Salernotoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ARRIVA BABBO NATALE HO HO HO Canzone di Natale con testo - 25 Dicembre

Video ARRIVA BABBO NATALE HO HO HO Canzone di Natale con testo - 25 Dicembre

Babbo Natale arriva in elicottero: festa al Comando dei Vigili del Fuoco - A Salerno appuntamento con l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”, organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. salernotoday.it

babbo natale arriva elicotteroMille tra bambini e genitori per “Babbo Natale in elicottero” a Cascina Costa - in elicottero, accolto da oltre mille presenti. varesenews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.