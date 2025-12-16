Babbo Natale arriva in elicottero | festa al Comando dei Vigili del Fuoco
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ospita l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”, una festa speciale che sorprenderà grandi e piccoli. Con l’arrivo di Babbo Natale in elicottero, l’iniziativa promuove solidarietà e spirito natalizio, offrendo un momento di gioia e condivisione alla comunità locale.
A Salerno appuntamento con l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”, organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa si svolgerà domenica 21 dicembre 2025 presso la sede del Comando Provinciale situata in via Sant’Eustachio 35. A partire dalle ore 10:00 la caserma aprirà i. Salernotoday.it
