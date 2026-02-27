Sanremo 2026 Mogol riparte sull' elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi | Pd contro il ministro

Durante le celebrazioni di Sanremo 2026, Mogol è stato trasportato a Roma a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco. Il volo è stato autorizzato dal ministro Piantedosi, suscitando una reazione critica da parte del Partito Democratico. La notizia ha fatto discutere, evidenziando l’uso di risorse pubbliche in un contesto di grande attenzione mediatica.

Lucio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, dopo essere stati al Festival 2026, sono ripartiti da Sanremo in direzione Roma sull’elicottero dei vigili del fuoco, con un volo autorizzato. A dare l’ok per il trasporto è stato il ministro dell’Interno Piantedosi, secondo un ordine partito dal comandante nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, Eros Mannino, e controfirmato da altri due funzionari. La decisione è stata contestata dal Pd. Sanremo, Mogol riparte per Roma con l'elicottero dei vigili del fuoco: ok da Piantedosi La spiegazione del ministero dell'Interno Pd: "Questa è una follia, il presidente Bucci... 🔗 Leggi su Virgilio.it

