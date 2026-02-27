Mogol da Sanremo a Roma con elicottero Vigili del fuoco Pd | Mezzo usato come taxi Piantedosi | Polemiche strumentali

Mogol ha utilizzato un elicottero dei Vigili del Fuoco per spostarsi da Sanremo a Roma, affermando che il volo è andato bene e che i vigili sono persone meravigliose da ringraziare. Il Partito Democratico ha commentato che il mezzo è stato usato come taxi, mentre Piantedosi ha definito le polemiche strumentali. La questione ha suscitato reazioni e critiche pubbliche.