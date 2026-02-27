Mogol da Sanremo a Roma con elicottero Vigili del fuoco Pd | Mezzo usato come taxi Piantedosi | Polemiche strumentali
Interpellato sul volo, Mogol ha dichiarato: "È andato benissimo, i Vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti" Mogol vola da Sanremo a Roma con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Dopo il premio alla carriera e la standing ovation ricevuta nella serata d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mogol vola da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco, scoppia la polemica: «Mezzo di soccorso usato come taxi». La replica di PiantedosiPremio alla carriera e standing ovation giovedì sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol.
Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.
