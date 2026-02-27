Sanremo Pausini cigno nero e Irina odalisca | le pagelle ai look della terza serata

Nella terza serata di Sanremo, i look dei cantanti si fanno più audaci e decisi, attirando l’attenzione sul palco dell’Ariston. Tra outfit eleganti e scelte più originali, si nota un certo fermento nello stile dei partecipanti. La serata si apre con un’atmosfera diversa, più vivace e sperimentale rispetto alle edizioni passate, lasciando intravedere un cambio di rotta nelle scelte di moda dei protagonisti.

(Adnkronos) – Buona la terza? Chissà. La serata numero tre di Sanremo sembra cambiare passo in modo deciso, almeno per quanto riguarda i look dei protagonisti sul palco dell’Ariston, più audaci e decisi rispetto ai giorni precedenti. Si parte dalla co-conduttrice Laura Pausini, che apre la serata in grande stile: per il primo outfit sceglie un abito scenografico firmato Alberta Ferretti, con un corpetto di velluto nero che scolpisce la silhouette e una gonna esplosiva di piume bianche e organza, corta davanti, lunga dietro. La scollatura a barca anni ’50 aggiunge quel tocco da diva d’altri tempi: un po’ cigno nero, un po’ principessa moderna. E finalmente, verrebbe da dire, i capelli raccolti con un semplice nastro nero fanno la magia, rendendola elegante senza sforzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

