La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivata, portando sul palco artisti e look diversi tra loro. La diretta si accende con la sigla dell’Eurovisione, segnando l’inizio di una serata che promette spettacolo e sorprese. Sono momenti di attesa e curiosità, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni dettaglio delle esibizioni e delle scelte di stile dei partecipanti.

Sono le 20.39 quando parte la sigla dell’Eurovisione: è così che prende il via anche la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini: voto 8. Dopo i look deludenti di ieri sera, ecco che Laura inizia alla grande. Niente Armani questa sera, il primo abito è una creazione in bianco e nero con corpetto a manica lunga di velluto nero e gonna voluminosa con rouges e piume, corta davanti e con un lungo strascico dietro. I capelli sono raccolti in una coda bassa legata con un maxi fiocco di velluto sempre nero. Sandalo minimal argento ai piedi e ci piace: questo twist ci voleva. Conti & Gazzoli: voto 7. Carlo Conti non esce dalla comfort zone e anche stasera opta per un austero smoking nero di Stefano Ricci: chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo rimpianto le giacche cangianti di Amadeus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle ai look della terza serata in diretta: Laura Pausini in bianco e nero tra balze e piume, Carlo Conti non esce dalla comfort zone

