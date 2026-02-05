Un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria ecco il Carnevale Partenopeo al Ristorante Rescigno

A Napoli, il Carnevale si vive anche a tavola. Al Ristorante Rescigno, i clienti assaporano piatti che raccontano la storia e i gusti della tradizione partenopea. È un viaggio tra sapori autentici, che richiamano i ricordi di un tempo. La festa si fa gustare con ricette semplici ma ricche di significato, portando in tavola l’anima stessa del Carnevale napoletano.

NAPOLI – Il Carnevale non è solo una festa di colori e maschere, ma soprattutto un rito culinario che affonda le radici nel cuore della tradizione napoletana. Il Ristorante Rescigno propone il proprio menù di Carnevale, un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria, con una importante particolarità: la proposta è disponibile anche in versione senza glutine. Il menu di Carnevale del Ristorante Rescigno è il giusto mix tra storia e devozione gastronomica con un occhio ai valori che contraddistinguono questa famiglia, ovvero Tradizione, Passione e Inclusività. Ai piatti classici del Ristorante Rescigno si aggiungono le “colonne portanti” della cucina carnevalesca napoletana:lo scagnoziello di polenta, fritto a regola d’arte per risvegliare il palato, i primi della tradizione, ovvero la lasagna rossa classica, ricca e opulenta come vuole il cerimoniale, e gli iconici spaghetti con soffritto di frattaglie di maiale, un piatto per i veri amanti dei sapori forti e sinceri. 🔗 Leggi su Primacampania.it

