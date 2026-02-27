Durante la serata di Sanremo 2026, sul palco del teatro Ariston, Levante e Gaia si sono scambiate un bacio al termine della loro esibizione. La regia ha deciso di allontanare l’inquadratura subito dopo il gesto, lasciando spazio alla visibilità della scena senza riprendere più i due artisti. È stato un momento che ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi seguiva la diretta.

Qualcuno dirà VMA’s 2003. E il paragone ci sta tutto. Sul palco del teatro Ariston Levante e Gaia si sono scambiate un bacio al termine della loro performance. Ma contestualizziamo meglio: quarta serata, quella delle cover. I big in gara sono chiamati a reinterpretare successi del repertorio italiano e non solo insieme a un ospite. Levante, che quest’anno torna al Festival con Sei tu, sceglie Gaia, protagonista lo scorso anno con la hit Chiamo io, chiami tu. Il brano su cui duettano è I maschi di Gianna Nannini. E al termine della performance accade quel che era già nell’aria da qualche minuto. Una performance al bacio. Sì, perché per tutta l’esibizione le due si sono scambiate sguardi molto complici, e in alcuni momenti hanno cantato vicine, vicinissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Levante e Gaia si baciano sul palco ma la regia allontana l’inquadratura

Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” e si baciano sul palco dell’Ariston: la Rai non le inquadraAl Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini.

Sanremo 2026, sul palco Suzuki i Pooh, Gaia e Gabbani. Gli esclusi da Carlo ContiContinuano gli annunci di Carlo Conti sull'imminente Festival di Sanremo 2026.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, chi è Levante: dagli esordi alla depressione post partum. Testo e significato del brano 'Sei tu'; Levante: il testo di Sei tu a Sanremo 2026, ecco di cosa parla; Il testo e il significato della canzone Sei tu di Levante a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano I maschi e si baciano sul palco dell’Ariston: la Rai non le inquadraAl Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini. Un’esibizione che è stata molto apprezzata sui soci ... tpi.it

Sanremo 2026, il bacio sul palco tra Levante e GaiaSi conclude con un bacio sulle labbra il duetto a tinte lesbo tra Levante e Gaia sulle note de 'I maschi' di Gianna Nannini. Per tutto il brano le due si scambiano sguardi ammiccanti ... ilmattino.it

Sanremo, il bacio tra Levante e Gaia sul palco dopo "I maschi" - facebook.com facebook

Pagelle Sanremo 2026, seconda serata: Levante e Ditonellapiaga da 8, LDA e Aka 7even si confermano. Tommaso Paradiso cala. I voti di Alvise Salerno. #Sanremo2026 x.com