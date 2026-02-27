Sanremo il monologo di Alessandro Siani Mister X non fa ridere né riflettere – Il video

Da open.online 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Siani, conosciuto attore e comico, ha interpretato il ruolo di Mister X nel corso del Festival di Sanremo. Durante la serata ha eseguito un monologo che non ha suscitato risate né stimolato riflessioni tra il pubblico. Il video del suo intervento è stato diffuso e commentato sui social network. La sua performance ha attirato l’attenzione dei media e degli spettatori presenti in sala.

È Alessandro Siani il misterioso Mister X del Festival di Sanremo. Dopo uno scambio di battute piuttosto prevedibile – dai riferimenti ai Jalisse fino alla gag su Morgan e Bugo – il comico napoletano, che co-condurrà la quarta serata della kermesse dedicata ai duetti, si è esibito insieme a Carlo Conti con un monologo sul Festival e sul celebre motto «Perché Sanremo è Sanremo». L’identità di Mister X era stata anticipata dallo stesso Conti durante l’edizione delle 20 del TG1 di venerdì 27 febbraio. Lo sketch. Durante il telegiornale della Rai, dove è stata svelata l’identità di Siani, non è mancato uno sketch in diretta: «Lei è l’altra Mister X, è già stata annunciata», ha scherzato Siani rivolgendosi a Cardinaletti, alludendo al fatto che la giornalista sarà presente nello stesso ruolo durante la finale di sabato. 🔗 Leggi su Open.online

Chi è Alessandro Siani, il mister X di Sanremo. Carlo Conti gioca l'asso nella serata coverSanremo, 27 febbraio 2026 – Sono state ore di suspense riguardo alla partecipazione di 'Mister X' a Sanremo: un invitato o un co-conduttore...

Sanremo 2026, Alessandro Siani è il misterioso "Mister X" della quarta serata del FestivalPer la quarta serata di Sanremo c’è molta attesa, ma non solo perché è dedicata ai duetti.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo, il Lillo mambo: versi, facce e stacchi surreali tutti da ridere; Sanremo 2026, lo 'sfogo' di Lillo prima della diretta: Volevo fare il monologo ma non me l’hanno concesso. Perché; Osho a Sanremo: Monologo sul palco? Sì, se ho carta bianca; Festival di Sanremo: al via la seconda serata in diretta dall'Ariston. Segui gli aggiornamenti.

sanremo il monologo diSanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: Siamo al teatro Olimpico | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSpo ... tpi.it

sanremo il monologo diSanremo 2026, la diretta della quarta serata: Alessandro Siani è Mister X, co-conduttore a sorpresaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.