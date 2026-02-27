Chi è Alessandro Siani il mister X di Sanremo Carlo Conti gioca l' asso nella serata cover

Durante la quarta serata di Sanremo del 27 febbraio 2026, Carlo Conti ha condiviso il palco con Laura Pausini e Bianca Balti, mentre si è diffusa la voce di un ospite misterioso chiamato 'Mister X'. La presenza di questa figura, ritenuta un possibile co-conduttore improvvisato, ha generato molta attenzione tra il pubblico e i media. La partecipazione di Alessandro Siani, indicato come il misterioso ospite, ha attirato particolare interesse.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Sono state ore di suspense riguardo alla partecipazione di 'Mister X' a Sanremo: un invitato o un co-conduttore 'dell'ultimo minuto', a sorpresa, che avrebbe affiancato Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti durante la conduzione della quarta serata. Le voci di corridoio parlavano di Monica Bellucci, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello o persino di Stefano De Martino, forse proprio per ricevere il testimone da Conti come conduttore della prossima edizione del Festival. Ma sul palco dell'Ariston sale Alessandro Siani, un nome inaspettato che farà da 'spalla comica' durante tutta la serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

