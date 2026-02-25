Sanremo 2026 Malika Ayane chi è | le origini la protesta a Sanremo l’amore con Cremonini

Malika Ayane si presenta a Sanremo 2026 perché ha deciso di partecipare con il brano 'Animali notturni'. La cantante, nota per le sue origini italiane e marocchine, ha già preso parte alla manifestazione cinque volte in passato. La sua presenza al festival ha suscitato attenzione anche per una recente protesta durante una conferenza stampa. La sua esibizione si preannuncia come uno dei momenti più attesi di questa edizione.

(Adnkronos) – Malika Ayane è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. La cantante torna in gara alla kermesse canora per la sesta volta, con il brano 'Animali notturni'. Nel corso delle sue partecipazioni, ha vinto due volte il Premio della Critica Mia Martini nel 2010 e nel 2015. Malika Ayane, classe 1984, secondogenita di padre marocchino e di madre italiana, è cresciuta con la sorella maggiore a Milano. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, nel 2007 firma un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Malika Ayane ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 con il brano "Animali notturni" per via della sua passione per la musica e l'ispirazione che trova nelle sue origini italo-marocchine.

Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo 2026, attirando l'attenzione per la sua lunga carriera musicale.

Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: le origini, la protesta a Sanremo, l'amore con CremoniniMalika Ayane, classe 1984, secondogenita di padre marocchino e di madre italiana, è cresciuta con la sorella maggiore a Milano. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatr ... adnkronos.com

Sanremo 2026, il testo di Animali Notturni, la canzone di Malika Ayane: il significato del branoMalika Ayane (42 anni) torna a Sanremo 2026 per la sesta volta, dopo le edizioni del 2009 (Giovani proposte), 2010, 2013, 2015, 2021 (Big), con il brano Animali notturni scritto con ... ilmattino.it

Il singolo "Sottosopra" di Malika Ayane, pubblicato il 12 aprile 2024, è stato scritto dalla stessa cantante assieme a Pacifico e Andrea Bonomo. Il brano è un invito ad accettare il cambiamento costante ed esplora la consapevolezza di sé e la serenità attraverso - facebook.com facebook

