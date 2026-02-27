Nella terza serata del Festival di Sanremo, gli ascolti hanno raggiunto un record di share del 60,3%, il dato più alto mai registrato per una manifestazione lunga cinque serate. Tuttavia, il numero di spettatori presenti davanti alla tv è diminuito rispetto alle serate precedenti. La serata ha visto una forte presenza di pubblico, ma anche una flessione nei numeri assoluti di chi ha scelto di seguire l’evento.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato una media di 9.336 milioni di spettatori con il 60.3% di share, con un calo rispetto ai 10.7 milioni dello scorso anno ma con il 59.8% di share. Sanremo 2026 cresce rispetto alla seconda serata di mercoledì, quando la media era stata di 9 milioni e 53 mila spettatori con il 59.5% di share. Complessivamente si nota un calo della platea generale davanti alla tv che comporta un calo di spettatori ma un aumento del dato della share rispetto allo scorso anno. Andando nel dettaglio il segmento Sanremo Start ha conquistato 11.009.000 spettatori con il 46.2% di share tra le 20.39 e le 21.40, in contemporanea La Ruota della Fortuna ha resistito con 4 milioni di spettatori con il 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo, gli ascolti della terza serata: share record al 60.3% ma spettatori in calo

Leggi anche: Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: 9.336.000 spettatori con il 60,3% di share, va meglio della sera precedente ma si conferma il calo

Leggi anche: Sanremo, gli ascolti della terza serata: 9 milioni e mezzo di spettatori e il 60,6% di share

Temi più discussi: Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Sanremo, ascolti della seconda serata ancora giù. Conti: Sembra estate, è normale; Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share. Calo rispetto allo scorso anno; Ascolti Sanremo, la prima serata fa flop con 9,6 milioni. Tre milioni in meno dell'anno scorso.

Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti tv della terza puntata del Festival di Sanremo 2026 saranno resi noti in tarda mattinata. Qui il racconto completo della terza serata, la classifica e la ... corriere.it

Ascolti Sanremo, la terza serata supera l'edizione del 2025 con il 60,6% di share. Meglio solo l'edizione del 1990Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Quali sono stati gli ascolti del 26 febbraio 2026? Nella puntata di ieri sul palco, con ... ilmessaggero.it

ULTIM'ORA - Sanremo, migliora il dato sugli ascolti >>> https://shorturl.at/QcQru - facebook.com facebook

Carlo Conti minimizza il flop Sanremo: “Gli ascolti scendono, lo share sale, io continuo a pedalare” x.com