Sanremo 2026 gli ascolti della terza serata | 9.336000 spettatori con il 60,3% di share va meglio della sera precedente ma si conferma il calo

Nella terza serata di Sanremo 2026 sono stati registrati 9.336.000 spettatori con il 60,3% di share. La serata ha avuto un incremento rispetto alla precedente, ma il numero di telespettatori è inferiore rispetto allo stesso evento dello scorso anno. Il calo di pubblico si conferma rispetto alle edizioni precedenti.

I dati degli ascolti della terza serata di Sanremo 2026: 9.336.000 spettatori con il 60,3% di share, in miglioramento ma in calo rispetto all'edizione 2025 Conferma il trend in calo "Sanremo 2026" perdendo telespettatori rispetto allo scorso anno, registrando però un buon risultato. La terza serata, in onda giovedì 26 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini ha conquistato in media 9.336.000 con il 60,3% di share con la total audience. La prima parte, in onda dalle 21.45 alle 23.33, ha ottenuto 12.322.000 con il 60% mentre la seconda parte, dalle 23.37 all'1.14, ha incollato allo schermo 5.764.000 con il 60,7% di share. L'anteprima allungata di Sanremo Start, in onda dalle 20.

Leggi anche: A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

