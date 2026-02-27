Sanremo gli ascolti della terza serata | 9 milioni e mezzo di spettatori e il 60,6% di share

La terza serata del Festival di Sanremo ha registrato 9.543.000 spettatori e uno share del 60,6 per cento. È il risultato più alto di share dal 1990. La serata ha visto una forte affluenza di pubblico, consolidando il primato di ascolti rispetto alle edizioni passate. I dati sono stati comunicati dagli organizzatori dell’evento.

La terza serata del Festival di Sanremo porta a casa 9.543.000 spettatori e il 60,6% di share. È il miglior risultato di share dal 1990. Ma gli ascolti sono in calo: l’anno scorso la terza serata del festival era stata seguita in media, in termini di total audience, da 10 milioni 700mila telespettatori, pari al 59.8% di share. Con la media del 60.6% di share la terza serata del festival di Carlo Conti centra il miglior risultato in termini percentuali dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64.59%, ma all’epoca il festival era articolato in quattro serate. Considerando le edizioni a cinque serate, è il miglior risultato di share di sempre: supera infatti il 60. 🔗 Leggi su Open.online

