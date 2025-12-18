Forza Italia la notizia è appena arrivata | c’entra Tajani
Una svolta inattesa scuote il panorama politico: nel cuore di una fase cruciale per Forza Italia e il centrodestra, un incontro riservato con Tajani potrebbe segnare un nuovo capitolo, assumendo un rilievo ben oltre le apparenze ufficiali. La situazione si fa intricata, e ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del partito e delle alleanze.
Forza Italia, la notizia è appena arrivata! C’entra Tajani – Nel pieno di una fase delicata per il centrodestra e per Forza Italia, un incontro privato può assumere un valore che va oltre la semplice cortesia istituzionale. È il caso del recente faccia a faccia tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, che si è svolto a Milano e che si inserisce in un percorso di confronto costante tra la famiglia del fondatore e la guida politica del partito. Una visita, quella del segretario azzurro, che richiama l’attenzione sul tema della continuità e sulla definizione delle prospettive future del movimento. Forza Italia, la notizia è appena arrivata! C’entra Tajani. 🔗 Leggi su Tvzap.it
